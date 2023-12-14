Путин рассказал о программе развития первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что продление модернизации первичного звена здравоохранения войдет в его предвыборную программу. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Как рассказывал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Путин готовился к подведению итогов года в прямом эфире с вечера 12 декабря. По словам Пескова, все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, обрабатывают представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). Песков подчеркивал, что каждый, кто поставил точный вопрос, получит на него ответ в виде информации или в виде необходимых действий для решения проблемы.

Ранее в Госдуме разрешили медикам скорой оказывать помощь пациентам без их согласия.