Путин прокомментировал проблему с нехваткой вакцин в России

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал проблему с вакцинами от кори, краснухи и паротита техническим сбоем.

Глава государства подчеркнул, что проблем с вакцинами в России в целом нет.

«Я думаю, что все проблемы с вакцинами от кори, краснухи, паротита вскоре будут решены. Россия не закрывает импорт вакцин, но занимается и импортозамещением», — сказал Путин.

Президент добавил, что вопрос с вакциной по кори решится в ближайшее время. По его словам, в мире такой всплеск заболеваемости бывает раз в четыре года, и это связано с низкой иммунизацией и прибытием трудовых мигрантов, в том числе с территории Украины.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.