Глава Судака отреагировал на обращение школьников к Путину о полуразрушенном спортзале

Полуразрушенный спортивный зал в муниципалитете Солнечная Долина города Судак включили в состав региона месяц назад, поэтому власти не успели его отремонтировать. Об этом Daily Storm рассказал глава администрации города Константин Подсевалов на фоне того, что местные школьники записали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить условия для проведения спортивных занятий.

«Спортзал был принят в муниципалитет месяц назад, это не наш был спортзал», — сказал глава Судака.

От других комментариев чиновник отказался, сославшись на то, что он «слушает прямую линию» с президентом.

Глава Крыма Сергей Аксенов позже отметил, что в следующем году планируется создать проектную документацию по ремонту в спортзале. После поручения Путина реализацию проекта проведут с помощью федерального центра, уточнил он.

14 декабря Владимир Путин во время прямой линии заверил, что в будущей президентской программе будет план по увеличению бюджета на спорт в регионах. По его словам, помощь будет оказана, в том числе, спортшколам Крыма.

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