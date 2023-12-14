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СК проверит в Крыму зал после обращения спортсменов к Путину

В Крыму СК РФ проверит зал после обращения спортсменов к Путину на прямой линии

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю организовало проверку после обращения к российскому президенту Владимиру Путину по поводу аварийного состояния спортивного зала в селе Солнечная долина. Об этом говорится в Telegram-канале СК России.

Отмечается, что учащиеся рассказали президенту о том, что занимаются в ненадлежащих санитарных условиях.

«В ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю по данному факту организована проверка на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (по ч. 1 ст. 293 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Также Путин заявил, что внутренний туризм в России развивается хорошими темпами.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту задают обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ. Иностранных журналистов допустят к освещению события при наличии аккредитации. «Газета.Ru» ведет трансляцию пресс-конференции.

Ранее Путин оценил возможные доходы российского бюджета в 2024 году.

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Прямая линия Путина — 2023
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