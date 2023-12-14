Путин заявил о необходимости развивать в России собственное самолетостроение

Россия планирует произвести свыше 1 тыс. самолетов к 2030 году. Об этом сообщил во время пресс-конференции президент Владимир Путин.

«Парк воздушных судов в РФ перегружен самолетами иностранного производства», — признал президент.

По его словам, российские авиакомпании выкупают часть иностранных самолетов, которые находятся у них в лизинге. Однако он считает, что надо развивать собственное самолетостроение.

До этого глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что поставка двух импортозамещенных самолетов Sukhoi Superjet 100 российским авиакомпаниям ожидается до конца 2023 года, еще 20 — в 2024 году.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.