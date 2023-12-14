Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, как изменится ситуация с ценами на яйца

Путин объяснил рост цен на куриные яйца ростом спроса и сбоем в работе властей

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с повышением цен на куриные яйца будет улучшаться. Об этом он сказал в ходе своей пресс-конференции.

Путин также отметил, что рост цен на яйца вызван выросшим спросом на продукт и сбоем российского правительства.

«Идет небольшое повышение доходов, спрос увеличился», — отметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Россия внесла в Евразийскую экономическую комиссию предложение разрешить беспошлинный импорт на территорию России 1,2 млрд куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Мера, предложенная Россией, распространяется на свежие яйца домашних кур, которые предназначены и для реализации в розничной торговле, и для использования в производстве пищевой продукции. Нововведение позволит сбалансировать внутренний рынок пищевых яиц, сдержать рост цен на этот социально значимый продукт и не допустить его недостатка на внутреннем рынке.

Стоимость яиц в России за 2023 год, по данным Генпрокуратуры РФ, взлетела на 40%. По оценке Росстата, только за ноябрь она увеличилась на 15,07%. Розничная стоимость десятка яиц сейчас варьируется от 90 до 150 рублей, а в некоторых случаях цена продуктов категории С1 (первая категория, вес яйца от 55 до 65 граммов) достигает 164-170 рублей. В регионах начали вводить ограничения на продажу яиц. Для снижения цен российские власти решили ввести нулевую пошлину на ввоз куриных яиц в Россию из дружественных стран. В Турции заявили, что готовы обеспечить Россию яйцами.

Ранее экономист допустила, что турецкие яйца будут продаваться по 90 рублей в российских магазинах.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами