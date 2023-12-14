Путин рассказал, как изменится ситуация с ценами на яйца

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с повышением цен на куриные яйца будет улучшаться. Об этом он сказал в ходе своей пресс-конференции.

Путин также отметил, что рост цен на яйца вызван выросшим спросом на продукт и сбоем российского правительства.

«Идет небольшое повышение доходов, спрос увеличился», — отметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Россия внесла в Евразийскую экономическую комиссию предложение разрешить беспошлинный импорт на территорию России 1,2 млрд куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Мера, предложенная Россией, распространяется на свежие яйца домашних кур, которые предназначены и для реализации в розничной торговле, и для использования в производстве пищевой продукции. Нововведение позволит сбалансировать внутренний рынок пищевых яиц, сдержать рост цен на этот социально значимый продукт и не допустить его недостатка на внутреннем рынке.

Стоимость яиц в России за 2023 год, по данным Генпрокуратуры РФ, взлетела на 40%. По оценке Росстата, только за ноябрь она увеличилась на 15,07%. Розничная стоимость десятка яиц сейчас варьируется от 90 до 150 рублей, а в некоторых случаях цена продуктов категории С1 (первая категория, вес яйца от 55 до 65 граммов) достигает 164-170 рублей. В регионах начали вводить ограничения на продажу яиц. Для снижения цен российские власти решили ввести нулевую пошлину на ввоз куриных яиц в Россию из дружественных стран. В Турции заявили, что готовы обеспечить Россию яйцами.

Ранее экономист допустила, что турецкие яйца будут продаваться по 90 рублей в российских магазинах.