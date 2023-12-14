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С пенсионеров не будут брать комиссии при оплате услуг ЖКХ

Путин заявил об отмене для пенсионеров комиссии за оплату услуг ЖКХ

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Пенсионеров освободят от комиссии за банковские услуги при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии с населением.

«Решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», — сказал российский лидер.

Путин считает неправильным взимание комиссии при оплате услуг ЖКХ, если речь идет о представителях пенсионного возраста.

Он также добавил, что тарифы должны возрастать мягко и своевременно.

До этого Госдума приняла во втором чтении законопроект об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей только для физических лиц из числа нуждающихся в социальной поддержке.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее россиянам рассказали, в каком случае им грозит выселение из квартиры за долги по ЖКУ.

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Прямая линия Путина — 2023
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