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Путин рассказал, как борется со стрессом

Путин рассказал, что чувство долга помогает ему бороться со стрессом

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что чувство долга помогает ему справляться с давлением и стрессом. Об этом он заявил во время прямой линии, посвященной итогам 2023 года.

«Я без всякого пафоса могу сказать: я за многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться к тому, чтобы выбирать самое главное и делать все для достижения поставленных целей», — ответил Путин на вопрос о способах борьбы со стрессом.

До этого президент рассказал о потенциале российской экономики. По его словам, она отыграла падение прошлого года.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин заявил, что ООН не справляется со своими функциями.

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Прямая линия Путина — 2023
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