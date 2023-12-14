Путин прокомментировал большие сроки журналистам в делах о вымогательствах

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии «охоты на ведьм» в делах против журналистов, которых обвиняют в вымогательстве. Так во время пресс-конференции он ответил на вопрос журналиста о приговоре журналистке Александре Баязитовой.

«Экономические приговоры у меня тоже вызывают вопросы, то, что сделала эта женщина, плохо, но нужны ли такие сроки?» — отметил Путин.

27 ноября Басманный суд Москвы приговорил журналистку и администратора Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову к пяти годам колонии общего режима.

По данным следствия, в 2022 году Баязитова, Ольга Архарова и Инна Чурилова потребовали перевести 1,2 млн рублей за блокировку негативной информации о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове.

В августе 2022 года суд заключил их под стражу. Чурилова полностью признала вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве. После этого ее дело выделили в отдельное производство. В июле 2023 года Чурилова была приговорена к четырем годам условно и штрафу в 1 млн рублей по ст. 163 УК («вымогательство»).

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