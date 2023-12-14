Врачам скорой разрешили оказывать помощь без согласия пациента

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении законопроект, разрешающий работникам скорой помощи осуществлять медицинское вмешательство без согласия пациента в случае, когда есть угроза для его жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно действующему законодательству в случае, когда гражданин не может выразить свое согласие на оказание медвмешательства, решение должен принимать консилиум врачей. Однако разработчики законопроекта отметили, что в условиях экстренного оказания помощи собирать консилиум невозможно.

Новые правила дадут медикам возможность в случае угрозы для жизни пациента оказывать помощь сразу, не дожидаясь его согласия.

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