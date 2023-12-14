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Путин пообещал наращивать подтверждение прав участников боевых действий

Путин: в ДНР и Луганске 21,5 тыс. участников боев подтвердили свои права

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Михаил Климентьев/РИА Новости

В Донецкой Народной республике (ДНР) 4,5 тыс. участников боевых действий подтвердили свои права, в Луганске — 17 тысяч. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.

«Будем наращивать подтверждение прав участников боевых действий», — пообещал Путин.

До этого он заявил, что формально юридически частных военных компаний (ЧВК) в стране нет и они не предусмотрены законом. По его словам, контракты участников боевых действий в числе ЧВК с государством не заключались, а многие выплаты производились наличными командирами ЧВК, отчего сейчас происходят проблемы с официальными выплатами и льготами. Он добавил, что ситуация с ЧВК стала пробелом, допущенным Минобороны.

Он добавил, что участники спецоперации на Украине, которые состояли в ЧВК, должны иметь все права наравне с военнослужащими. Если необходимо, изменения нужно внести в законы.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин ответил, остается ли денацификация Украины целью России.

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