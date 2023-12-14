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Смертник ИГ* получил 17 лет тюрьмы за попытку подрыва здания ФСБ в Москве

В Москве смертник ИГ получил 17 лет за попытку подрыва здания ФСБ на Лубянке

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Алексей Майшев/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы одного из шестерых членов террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), который планировал подорвать себя в здании ФСБ на Лубянке в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать виновным и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Абдукодиру Тоирову 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сказано в приговоре.

Кроме того, суд назначил от 16 до 22 лет лишения свободы остальным обвиняемым в попытке подрыва здания ФСБ.

11 декабря сообщалось, что Гособвинение запросило сроки от 16 до 25 лет колонии для шестерых членов «Исламского государства», которые ставили своей целью взорвать здание ФСБ на Лубянке и закидать гранатами близлежащие строения. В этот же день приступили к прениям сторон по уголовному делу.

По совокупности преступлений и путем частичного сложения наказаний для Манучехра Буриева представитель гособвинения попросила 25 лет тюрьмы, для Самандара Тошмуродова — 24 года со штрафом, для Гаджимурада Гасаналиева — 20 лет. Прокурор заявлял, что Абдукодиру Тоирову и Абдумалику Самиеву нужно назначить по 18 лет лишения свободы, на два года меньше Раджабали Буриеву. Обвиняемые должны будут заплатить штрафы от 500 до 900 тыс. рублей

Ранее сообщалось, что в России за год выявили 73 тайные террористические ячейки.

*   организация запрещена в России
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