В Подмосковье заявили о росте количества благоустроенных пространств

Ежегодно в Московской области растет количество приведенных в порядок общественных пространств. Об этом в интервью РИАМО заявила член Общественной палаты Королева Маргарита Белозерова. Она отметила, что региональные власти учитывают запросы жителей.

«В этом году, в частности, в Королеве благоустроили два сквера. Сквер им. Лизы Чайкиной и сквер «Тенистый». Хотелось бы отметить, что сквер «Тенистый» смело можно назвать результатом взаимодействия жителей и администрации города», — сказала Белозерова.

Она добавила, что жители хотели видеть прилегающую к их домам территорию ухоженной, соответствующей ее назначению — зоне тихого отдыха.

В декабре сообщалось, что в Подмосковье на 168 объектах завершились работы по установке нового наружного освещения. Список объектов был сформирован на основании выбора жителей региона на портале «Добродел».

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход реконструкции стадиона «Спартак» в Серпухове, а также пообщался со спортсменами и тренерами.

Ранее в Подмосковье оценили меры поддержки бизнеса.