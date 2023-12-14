Путин поблагодарил неравнодушных к нуждам фронта россиян

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции поблагодарил российских граждан, которые неравнодушно и сердечно относятся к нуждам фронта.

По словам главы государства, более трех млн писем от детей были направлены военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

Российский лидер подчеркнул, что государство всячески будет поддерживать инициативы россиян по помощи фронту.

«Всем волонтерам, добровольцам слова благодарности», — добавил Путин.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.