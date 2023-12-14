Госдума приняла закон о содержании в тюрьмах насильников и террористов

Насильники, торговцы людьми, террористы и ряд других категорий предполагаемых преступников в заключении будут размещаться в отдельных камерах. Закон об этом приняла Государственная дума, сообщает РИА Новости.

«Законом предусмотрено, что подозреваемые и обвиняемые в таких преступлениях, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, заражение ВИЧ-инфекцией, похищение человека, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, размещаются отдельно от других подозреваемых и обвиняемых в камерах», — говорится в публикации.

В перечень таких преступлений также входят торговля людьми, грабеж, разбой, вымогательство, захват заложников, терроризм и содействие терроризму, организация незаконного вооруженного формирования. Подозреваемые и обвиняемые в преступлениях по таким статьям УК РФ тоже будут содержаться отдельно.

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