Путин заявил, что Россия не забудет о госперевороте на Украине

Россия никогда не забудет обстоятельства государственного переворота, который привел к смене власти на Украине. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам года, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, украинский «майдан» изначально был нужен для разжигания конфликта с Россией, и занимались этим США в то время, как страны Евросоюза «делали вид, что ничего не знают». И уже в 2014 году, считает Путин, стало понятно, что нормальные отношения с Киевом Москве выстроить не дадут.

Президент добавил, что именно безудержное стремление западных стран приблизиться к границам РФ и «захватить» Украину в НАТО привело к началу конфликта.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин заявил о небывалом падении уровня безработицы в России.