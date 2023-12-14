Путин признал проблему обмеления Волги

Проблема обмеления Волги действительно есть, признал президент России Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции. По его словам, правительство страны работает над этим и не бросит вопрос на самотек.

Жители регионов Поволжья все чаще выражают свое недовольство обмелением Волги. В ноябре они сообщили, что там, где раньше была сплошная водная поверхность, появились новые острова, видны крупные валуны, покрытые тиной и ракушками.

Местные жители также рассказали, что иногда из-под воды торчат ржавые трубы и другие объекты. Например, в Саратовской области можно увидеть затонувшие много лет назад баржу и катер.

«Летом мы купались здесь, где сейчас стоим. У меня рядом дача, и летом я приходила сюда каждый день, чтобы освежиться. А теперь мы можем только гулять здесь», — рассказала жительница Татарстана Елена.

Обмеление Волги привлекло внимание властей нескольких регионов. Главы Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Саратовской и Ульяновской областей направили обращение президенту Владимиру Путину 1 ноября, выразив свою озабоченность уровнем Куйбышевского водохранилища. В Государственной думе РФ обратили внимание на проблему и направили обращения правительству и Генпрокуратуре.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

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