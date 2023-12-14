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Путин назвал число ежедневно вступающих в армию добровольцев

Путин сообщил, что в армию России по контракту набрали уже 486 тысяч человек

Около 1,5 тыс. российских мужчин ежедневно подписывают контракт с Минобороны РФ, и этот поток не уменьшается. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам года, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Поток мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. В день добровольцами приходят 1,5 тыс. человек», — сообщил российский лидер.

По его словам, на данный момент Вооруженные силы РФ набрали добровольцами 486 тыс. граждан. Путин также заявил, что второй волны мобилизации в России не будет.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин заявил, что Украина практически все получает от Запада.

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