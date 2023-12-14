Путин ответил, на сколько выросла продолжительность жизни в России

В России зафиксировали рост продолжительности жизни, сообщил во время пресс-конференции президент Владимир Путин. По его словам, в 2021 году в среднем зафиксировали 70 лет, а в 2023-м — ожидается 74 года.

Ранее он заявлял, что ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года станет рекордной.

Глава государства заявлял, что такого показателя позволила добиться «слаженная, ответственная работа правительства, министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника». Он поблагодарил всех медиков страны за самоотверженный труд и верность своему призванию.

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на конгрессе, уточнила, что ожидаемая продолжительность жизни за первые девять месяцев 2023 года выросла до 73,5 года.

Как отметила Голикова, нынешний показатель оказался лучше, чем результат 2019 года. По ее словам, тогда прироста ожидаемой продолжительности жизни не было, а в текущем году он составил 0,3 года за девять месяцев.

«Наша основная и главная цель, которая поставлена президентом страны, — это сохранение населения, здоровья и благополучия людей», — подчеркнула она.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.