Путин заявил о небывалом падении уровня безработицы в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» заявил о небывалом падении уровня безработицы в стране.

«Безработица — 2,9%», — рассказал глава государства.

По словам российского лидера, данный показатель еще никогда так низко не падал за всю историю страны.

Незадолго до этого Путин заявил, что в России зафиксировали рост продолжительности жизни. По его словам, в 2021 году в среднем зафиксировали 70 лет, а в 2023, как ожидается, эта цифра вырастет до 74.

В Москве началась пресс-конференция главы государства «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ. Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.