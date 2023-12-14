В Австралии ребенок нашел под рождественской елкой ядовитую змею, пишет NDTV.

Как рассказал ловец змей Дрю Годфри, ему позвонила женщина и в панике сообщила, что по их дому ползает восточная коричневая змея. Ее нашел маленький сын австралийки, когда заглянул под рождественскую елку.

«Это вторая по ядовитости змея в мире», — прокомментировал специалист.

Дрю добавил, что мальчику повезло, что он не наступил на змею и не стал трогать ее руками. Скорее всего, считает мужчина, рептилия бы начала защищаться и укусила бы в ответ, что могло привести к трагичным последствиям.

Годфри считает, что змея пробралась в дом через заднюю дверь, где есть небольшая щель.

«Елка стояла в углу, это самое безопасное место для змеи, где она может спрятаться от людей», — добавил он.

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