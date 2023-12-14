Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ребенок нашел под рождественской елкой ядовитую змею

NDTV: в Австралии ребенок нашел под рождественской елью ядовитую восточную коричневую змею

close
100%
Hervey Bay Snake Catchers/YouTube

В Австралии ребенок нашел под рождественской елкой ядовитую змею, пишет NDTV.

Как рассказал ловец змей Дрю Годфри, ему позвонила женщина и в панике сообщила, что по их дому ползает восточная коричневая змея. Ее нашел маленький сын австралийки, когда заглянул под рождественскую елку.

«Это вторая по ядовитости змея в мире», — прокомментировал специалист.

Дрю добавил, что мальчику повезло, что он не наступил на змею и не стал трогать ее руками. Скорее всего, считает мужчина, рептилия бы начала защищаться и укусила бы в ответ, что могло привести к трагичным последствиям.

Годфри считает, что змея пробралась в дом через заднюю дверь, где есть небольшая щель.

«Елка стояла в углу, это самое безопасное место для змеи, где она может спрятаться от людей», — добавил он.

Ранее австралийка приютила щенка, а потом узнала, что это была не собака.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами