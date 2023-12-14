Путин оценил рост ВВП в 2023 году

В 2023 году в России ожидается рост ВВП на 3,5%. Об этом на пресс-конференции по итогам года заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ожидается рост ВВП на 3,5%. Это хороший показатель», — считает российский лидер.

При этом Путин отметил, что к концу текущего года инфляция может ускориться до 8%, однако Центробанк и кабмин уже принимают меры для возвращения роста цен к целевым показателям.

В целом, полагает президент, российская экономика обладает достаточным запасом прочности для уверенного развития. По мнению Путина, этот запас удалось сформировать благодаря высокой консолидации общества и тому, что РФ накопила ресурсы за предыдущие десятилетия.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее сообщалось, что российская журналистка надела малиновый пиджак ради внимания Путина.