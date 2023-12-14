Россиянам рассказали, что делать при установке вирусной программы или приложения

Мошенники реализуют новую схему обмана россиян, при которой они просят установить приложение «Банкноты Банка России» для проверки подлинности купюр. Такое приложение действительно есть, однако преступники высылают ссылку на фальшивую программу для кражи денег. При скачивании такой вирусной программы следует немедленно обращаться в банк, заявил юрист, старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский в беседе с телеканалом «360».

«Нужно, чтобы гражданин буквально в первые же минуты, как только понял, что его денежные средства утекли не по адресу, обратился в кредитную организацию, чтобы, если эти деньги еще не прошли по ней, они были заблокированы как можно скорее, — пояснил эксперт. — Если эти деньги уже заблокированы, вопрос будет решаться с кредитной организацией: насколько защищены ее каналы, насколько возможно было предусмотреть меры по безопасности».

Если с помощью обращения в банк решить проблему не удалось, следует обратиться в МВД. Кроме того, желательно связаться с Центробанком, чтобы он установил «банковский надзор за кредитной организацией», отметил Семеновский.

Многие государственные сервисы сегодня активно цифровизуются, отметил эксперт, напомнив о таких ресурсах, как «Госуслуги», «Мой налог», приложения, связанные с картографией Росреестра. По мнению юриста, эти сервисы надежно защищены, однако актуальной остается проблема с фишинговыми сайтами.

Напомним, о новой схеме мошенничества, связанной с обновленной пятитысячной купюрой и приложением «Банкноты Банка России», ЦБ сообщил накануне. Регулятор подчеркнул, что официальное приложение, в отличие от мошеннического, подлинность банкнот определить не предлагает.

Ранее в России зафиксировали рекордный всплеск активности интернет-мошенников и рост числа фишинговых сайтов на 229%.