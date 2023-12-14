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Российская журналистка надела малиновый пиджак ради внимания Путина

Журналистка из Сахалина надела яркий пиджак ради внимания Путина

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360tv

Журналистка из Сахалина рассказала репортеру телеканала «360», что собирается привлечь внимание президента Владимира Путина на прямой линии ярким нарядом.

«У меня есть блокнот, ручка и фантазия. Ну и малиновый пиджак», — ответила девушка на соответствующий вопрос корреспондента.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ. Иностранных журналистов допустят к освещению события при наличии аккредитации. По предварительной информации, телеканалы выделили подведению итогов три часа эфирного времени.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин готовился к пресс-конференции с вечера 12 декабря.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее сообщалось, что сайт Кремля работает с перебоями.

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Прямая линия Путина — 2023
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