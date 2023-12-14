Российская журналистка надела малиновый пиджак ради внимания Путина

Журналистка из Сахалина рассказала репортеру телеканала «360», что собирается привлечь внимание президента Владимира Путина на прямой линии ярким нарядом.

«У меня есть блокнот, ручка и фантазия. Ну и малиновый пиджак», — ответила девушка на соответствующий вопрос корреспондента.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ. Иностранных журналистов допустят к освещению события при наличии аккредитации. По предварительной информации, телеканалы выделили подведению итогов три часа эфирного времени.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин готовился к пресс-конференции с вечера 12 декабря.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее сообщалось, что сайт Кремля работает с перебоями.