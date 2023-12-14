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Россияне ответили, какие «пустые траты» они себе позволяют

«КП»: большинство россиян позволяют себе делать «пустые траты»

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Freepik.com

Большинство (73%) россиян признались, что позволяют себе тратить немалую часть денег впустую, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,4 тыс. человек.

Среди них 20% тратят средства на вредные привычки, включая алкоголь и сигареты, 17% — покупают лишние продукты, которые впоследствии выбрасывают. Чуть меньше, 16%, иногда импульсивно покупают одежду, которую потом не носят, 5% — тратятся на хобби и увлечения.

«На хобби. Есть такое дело. Покупаю разные товары, а потом ими не пользуюсь. А учитывая, что увлечение не одно, то и неиспользуемых вещей в результате много», — сообщила респондентка.

Еще 3% опрошенных много тратят на кафе и рестораны, по 1% — переплачивают за доставку и тратят на многочисленные онлайн-сервисы, подписки, покупки в играх и прочие сетевые развлечения.

При этом 37% ответили, что никогда не позволяют себе «пустых трат» и контролируют свои расходы.

«Нет лишнего, и денег нет на лишнее, да что уж говорить, на нужное нет. На одежду и обувь кредит приходится брать (платить по кредитке)», — отметила респондентка.

Накануне финансовый аналитик, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев говорил, что учет доходов и расходов на регулярной основе позволит сэкономить до 20% семейного бюджета.

Ранее стало известно, сколько времени россияне копят на автомобиль.

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