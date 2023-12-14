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В отношении хирурга папы Римского открыто расследование

Stampa: прокуратура Рима открыла расследование в отношении хирурга папы Римского

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Прокуратура Рима открыла расследование в отношении хирурга Серджо Альфьери, оперировавшего папу Римского Франциска. Об этом сообщает газета La Stampa.

Отмечается, что врача обвиняют в сознательном предоставлении ложных данных.

Согласно материалам дела, Альфьери подписывал операционные документы, хотя сам не бывал в операционной, а принимал пациентов в частном порядке. Следователи выясняют, было ли руководству римской больницы имени Агостино Джемелли (Policlinico Universitario Agostino Gemelli) известно о такой практике.

Альфьери провел две операции на брюшной полости папы Римского в 2021 и 2023 годах. Больница имени Агостино Джемелли, расположенная в Риме, считается «папской»: в ней неоднократно проходил лечение не только нынещний понтифик, но и Иоанн Павел II (1920-2005).

В июне этого года папа перенес вторую за год операцию брюшной полости. Была проведена лапаротомия и протезирование брюшной стенки для устранения ущемленной послеоперационной грыжи, вызывающей повторяющиеся болезненные субокклюзионные синдромы.

Ранее папа Римский не поехал в Дубай на СОР28 из-за состояния здоровья.

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