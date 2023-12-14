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Москвичам спрогнозировали снегопад, аномальную оттепель и ледяной дождь

Синоптик Ильин: в Москву после снегопадов придут аномальные оттепели

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Московскую область сегодня вечером придут снегопады, которые накроют юго-западные районы европейской территории России. В пятницу в Москве снег усилится, а на следующей недели в столицу придут аномальные оттепели, на фоне которых возможны ледяные дожди, рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT.

В Москве и регионе к утру выпадет 10-15 см снега. Это связано с зародившимся в Западной Европе циклоном, пояснил Ильин.

«Затем [циклон] опустился на Балканы, где насытился теплым и влажным воздухом. После этого всю эту воздушную массу он погнал в центр России. В субботу этот циклон закончит свою жизнь», — пообещал синоптик.

В воскресенье ему на смену придет североатлантический циклон, который принесет в Московский регион теплые массы. Если днем температура воздуха еще будет отрицательной, то к вечеру выходного дня будет стремиться к плюсу, отметил Ильин.

«На следующей неделе мы будем с аномально высокими температурами, оттепелями, небольшими морозами по ночам. С вечера воскресенья возможен ледяной дождь. Дорожная обстановка станет непростой», — заключил синоптик.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра, к выходным в Москве высота сугробов может вырасти до полуметра из-за прихода циклона «Ваня». Метеорологи также отмечают, что этот циклон вместе с сильными осадками принесет в столицу потепление и влагу.

Росгидромет ранее заявил о новом рекорде Москвы почти за 60 лет.

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