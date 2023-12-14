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Пенсионер ограбил секс-шоп в Подмосковье

РЕН ТВ: в Подмосковье пенсионер ограбил секс-шоп

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Подмосковье задержан пенсионер, который ограбил секс-шоп, пожилой человек вынес из магазина кожаную плетку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел еще 4 ноября, в полицию собственник секс-шопа обратился только 12 декабря, кража попала на записи камер видеонаблюдения. Полицейские установили, что вором оказался пожилой мужчина.

Злоумышленник зашел в магазин, осмотрел витрины и похитил кожаную плетку за две с половиной тысячи рублей. Пенсионера быстро задержали, он признался в краже, известно, что мужчина не имел проблем с законом. Возбуждено уголовное дело.

Ранее российский подросток ограбил пьяного мужчину вместе со старшим приятелем.

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