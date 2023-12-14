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В Карелии девушка выпала из окна восьмого этажа и приземлилась на козырек подъезда

В Петрозаводске девушка выпала с восьмого этажа и попала в реанимацию

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Петрозаводске местная жительница выпала из окна восьмого этажа. Об этом сообщает издание «Петрозаводск говорит».

Инцидент произошел в ночь на 14 декабря. Спасателям поступил звонок от женщины, которая рассказала, что стала очевидцем ЧП: в соседнем доме на Лососинском шоссе из окна выпала девушка. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили пострадавшую на козырьке подъезда, она была в сознании. Падение смягчил снег, на который приземлилась девушка.

Пострадавшую госпитализировали в реанимацию, она находится в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее в Москве юноша выжил после падения с 12 этажа.

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