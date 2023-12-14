Режиссер фильма «Барби» возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг станет первой американской женщиной-режиссером, которая возглавит жюри Каннского кинофестиваля в 2024 году. Об этом пишет AFP со ссылкой на руководство фестиваля.

По словам президента фестиваля Ирис Кноблох и генерального директора Тьери Фремо, выбор очевиден, потому что «Гервиг смело воплощает обновление мирового кино».

«Она выступает не только как деятельница седьмого искусства, но и как представительница эпохи, которая стирает границы и смешивает жанры, чтобы добиться торжества интеллекта и гуманизма», — отметили руководители фестиваля.

Сама Гервиг сообщила, что для нее Каннский фестиваль всегда был вершиной того, каким может быть универсальный язык кино.

Релиз «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом состоялся 19 июля. И только за первый уикенд кассовые сборы фильма составили $356 млн. В итоге фильм собрал в мировом прокате более $1,4 млрд. Лента о побеге знаменитой куклы из кукольной страны уже успела стать самой кассовой в 2023 году.

Ранее актриса Энн Хэтэуэй на подкасте Happy Sad Confused рассказала, что должна была сыграть главную роль Барби в фильме про знаменитую куклу.