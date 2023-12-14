В подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден критический объект

На подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждения получил объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава подчиненной Киеву областной военной администрации Александр Прокудин.

Подробностей случившегося не приводится.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщило, что взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсон. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.