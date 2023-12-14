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Иммунолог назвал беспокойным текущий сезон заболеваемости в России

Иммунолог Крючков предупредил о скачке заболеваемости ковидом в России

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Pexels

Нынешний сезон заболеваемости респираторными заболеваниями в России можно назвать беспокойным. Об этом «Ленте.ру» заявил генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

По его словам, сезон беспокойный, в частности, из-за того, что сейчас есть самые разные заболевания, большая часть которых остается недиагностированными. То есть специалисты не могут точно понять реальные пропорции заболеваемости, объяснил эксперт.

Специалист обратил внимание, что сейчас в первую очередь очень много россиян заболевают именно ковидом. При этом в период новогодних каникул будет наблюдаться снижение заболеваемости.

«После 10-15 января будет снова заметный рост. Тем не менее, с начала октября этот рост продолжается. Мы видели в последние месяцы во второй половине августа — первой половине сентября всплеск, потом стабилизация на высоких уровнях и дальше еженедельный рост. По официальным данным, каждая неделя к неделе с октября давала рост до 20% в среднем по заболеваемости», — сказал эксперт.

По мнению врача, в России большую часть заболевших COVID-19 не выявляют, потому что стали делать меньше тестов. Однако с гриппом и ОРВИ ситуация иная, утверждает Крючков.

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