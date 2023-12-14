Врач назвала правила, которые помогут заболевшим гриппом детям быстрее выздороветь

На фоне подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в России родителям нужно соблюдать определенные правила для защиты детей. О них kp.ru рассказала декан педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Минздрава России, доктор медицинских наук, врач-педиатр Лидия Ильенко.

Так, прежде всего, она советует оставлять детей дома, если они заболели, потому что без необходимого лечения их здоровье может ухудшиться. По ее словам, важны как профилактические мероприятия, так и более раннее начало терапии.

«Часто тяжело болеют те дети, которые не были привиты. Привитые тоже болеют, но они практически никогда не умирают и не попадают в реанимацию. Это правило, это все знают, но тем не менее есть определенный процент родителей, которые не хотят прививать своих детей», — отметила врач.

Эксперт также напомнила родителям, что чем раньше они начнут лечение, тем быстрее ребенок поправится. При этом она рекомендует отказаться от самолечения и приема антибиотиков без консультации врача. Вместо этого важно обеспечить ребенку теплое питье, прием витаминов, домашний режим, согревающие процедуры, сбалансированное питание. Также важно обратиться к врачу за назначением лекарственной терапии, заключила Ильенко.

12 декабря пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в России продолжают фиксировать рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В ведомстве отметили, что рост заболеваемости зафиксирован среди всех возрастных групп, число выявленных случаев выросло на 8,8% по сравнению с прошлой неделей.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще болеть ОРВИ, гриппом и COVID-19.