Россиян предупредили об опасности оплаты товаров через QR-код

Мошенники и хакеры активно используют оплату по QR-коду для получения личных данных пользователей. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

По его словам, ныне популярный способ оплаты небезопасен, как привычные платежи с помощью банковской карты. Закарян предупредил, что при покупке в магазинах нужно обращать внимание, кто указан в качестве получателя оплаты. Дело в том, что мошенники часто меняют QR-коды и прикрепляют свои реквизиты.

«Если используется статичный QR-код, то нужно иметь в виду, что поверх правильного кода мошенники могут наклеить свой», — предупредил Закарян.

В этом случае будет невозможно вернуть свои деньги или отказаться от покупки, отметил эксперт.

Для более безопасной оплаты через QR-коды лучше использовать динамичные коды, которые формируются под конкретную покупку, рассказал Закарян.

Специалист также обратил внимание, что кешбэк за оплату по QR-коду не всегда начисляется. Проводить платеж таким способом можно только в торговых точках со стабильным интернет-соединением, потому что, например, при потере сигнала кассовый аппарат не выдаст чек и покупка не состоится, даже если деньги уже списались. Однако в этом случае, если деньги попали на правильный счет магазина, то позже их вернут, но совершить транзакцию все же придется повторно.

Также при оплате онлайн нужно позаботиться о безопасности перевода, добавил эксперт. Мошенники могут использовать фейковые QR-коды и коды с фишинговыми ссылками. Еще эксперт посоветовал не доверять различным привлекательным акциям, таким как распродажи и лотереи на подозрительно выгодных условиях, где нужно использовать QR-коды.

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