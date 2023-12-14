Подмосковные аэропорты установят комплексы для противодействия дронам

В Подмосковье приступили к созданию комплекса обеспечения безопасности аэропортов от БПЛА и птиц. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Он отметил, что Центр запустил проект совместно с правительством Московской области.

«В технический комплекс будет входить автоматизированная система обеспечения безопасности для предотвращения террористических актов», — заявил Кузякин.

Гендиректор ЦКБР обратил внимание, что проведение испытаний намечено на первую половину 2024 года. При создании комплекса используют опыт спецоперации в обеспечении безопасности неба с применением технологии FPV ПВО и FPV-перехватчиков.

Также в качестве примера Кузякин привел случаи, когда «безответственные споттеры» запускали свои дроны в непосредственной близости от аэродромов, что блокировало их работу.

Накануне ВС РФ уничтожили цеха сборки украинских беспилотников.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.