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Подмосковные аэропорты установят комплексы для противодействия дронам

Гендиректор ЦКБР Кузякин: аэропорты Подмосковья защитят от дронов FPV-технологии

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Shutterstock

В Подмосковье приступили к созданию комплекса обеспечения безопасности аэропортов от БПЛА и птиц. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Он отметил, что Центр запустил проект совместно с правительством Московской области.

«В технический комплекс будет входить автоматизированная система обеспечения безопасности для предотвращения террористических актов», — заявил Кузякин.

Гендиректор ЦКБР обратил внимание, что проведение испытаний намечено на первую половину 2024 года. При создании комплекса используют опыт спецоперации в обеспечении безопасности неба с применением технологии FPV ПВО и FPV-перехватчиков.

Также в качестве примера Кузякин привел случаи, когда «безответственные споттеры» запускали свои дроны в непосредственной близости от аэродромов, что блокировало их работу.

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