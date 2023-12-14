В МВФ озвучили прогноз по возвращению беженцев на Украину

В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что после окончания боевых действий за пределами Украины останутся около двух миллионов беженцев. Об этом сообщается на сайте МВФ.

Представитель фонда Санаа Надим подчеркнула, что боевые действия продлятся до 2024 года, а организации нужны определенные базовые расходы для поощрения возвращения мигрантов. Для этого нужно время.

По ее словам, в МВФ ожидают, что в 2024 году произойдет небольшой чистый приток мигрантов.

До этого стало известно, что власти Ирландии решили более чем в пять раз сократить еженедельные выплаты для беженцев с Украины. Теперь пособие составит €38,8 вместо €220.

Кроме того, правительство приняло решение ограничить 90 днями период предоставления беженцам государственного жилья.

В ирландском кабмине отметили, что соответствующие предложения будут вынесены на обсуждение правительственного комитета и позднее представлены премьер-министру страны Лео Варадкару и главам ряда ведомств.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.