На Украине сообщили о взрыве в Снигиревке

Взрыв зафиксировали в городе Снигиревке, расположенном в подконтрольном Киеву районе Херсонской области. Об этом сообщило украинское издание «24 канал».

После этого воздушную тревогу, действовавшую в Херсонской и Николаевской области, отменили. По состоянию на 01:15 мск сирены продолжали звучать только в Одесской области.

До этого взрывы слышали в Херсоне. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

Вечером 13 декабря на Украине стало известно о взрывах в Одессе. Кроме того, в некоторые районы Киева после ночных взрывов прекратили подачу воды.

Накануне в трех областях Украины объявили воздушную тревогу. До этого президент Владимир Зеленский обвинил Россию в атаке городской инфраструктуры во время ночного ракетного обстрела Киева. 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.