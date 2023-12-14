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В ХАМАС перестали реагировать на предложения по переговорам о заложниках

CNN: ХАМАС не реагирует на предложения по возобновлению переговоров о заложниках

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Ahmed Zakot/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС не реагирует на предложения США и других посредников в ближневосточном конфликте по возобновлению переговоров об освобождении заложников. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на информированные источники.

В публикации отмечается, что Катар, который выступает в качестве посредника в конфликте между Израилем и ХАМАС, предложил движению о возможной сделке, «которая включала бы освобождение не только оставшихся женщин-заложниц, но и мужчин».

Неназванный американский чиновник подчеркнул, что в данный момент не ведется активных переговоров, но изучаются идеи о том, как подобное можно осуществить.

Телекомпания подчеркивает, что ХАМАС не реагирует на предложения, которые были сделаны в последние дни, чтобы попытаться возобновить переговоры о заложниках, в то время как США и другие посредники пытаются их продолжить.

До этого посол Израиля в ООН Гилад Эрдан на своей странице в Twitter опубликовал видео, на котором он на заседании организации демонстративно поднял плакат с номером телефона центрального офиса радикального движения ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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