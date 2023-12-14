Песков заявил, что Путин часто жертвует сном ради работы

Президент РФ Владимир Путин нередко жертвует своим сном ради рабочей программы. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Спит он, конечно же, мало», — рассказал представитель Кремля.

По словам Пескова, российский лидер не досыпает в ходе международных и внутренних поездок по стране. Представитель Кремля обратил внимание, что иногда Путин «в сутки спит по несколько часов».

Официальный представитель Кремля уточнил, что российский лидер работает с обращениями граждан, Путин очень внимательно относится к подготовке совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Песков отметил, что в течение уже нескольких дней президент по 10-12 часов разбирал блоки тем, которые доминируют в обращениях россиян, давал поручения своим помощникам, вице-премьерам, министрам.

До этого Песков анонсировал участие иностранных СМИ в прямой линии с Путиным.

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