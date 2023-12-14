В Кремль привезли главную праздничную ель России

Главную новогоднюю ель страны привезли в Московский Кремль. Об этом сообщил ТАСС.

Ель для установки на Соборной площади доставили из Щелковского городского округа Подмосковья. Специальный автопоезд ввез 25-метровую лесную красавицу через Спасские ворота.

«84-летнее дерево было выбрано <…> из нескольких десятков вариантов за высоту, правильную пирамидальную форму кроны, <…> окрас хвои и возможность легкого подъезда», — уточнили в сообщении.

Традиция устанавливать живую ель на Соборной площади Кремля началась с 1996 года. Больше 15 лет ели доставляют из Московской области. В канун 2023 года главной новогодней елью России было 95-летнее дерево из Волоколамского городского округа.

Накануне россияне рассказали, что они хотят получить в подарок на Новый год. Каждый третий житель страны хотел бы получить на Новый год в качестве подарка деньги. На втором месте в списке оказались путешествия, на третьем — техника и электроника.

Ранее исследование Fix Price и «Ромир», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что в этом году меньшее число россиян планируют отмечать Новый год скромно.