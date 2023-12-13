Россиянка скачала приложение и лишилась 6,4 млн рублей

В Липецкой области 26-летняя женщина отдала мошенникам более шести миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Местной жительнице позвонил неизвестный и предложил инвестировать в проект. При этом, по словам мужчины, все операции она будет выполнять под руководством опытных специалистов.

В результате россиянка скачала приложение, где могла следить за счетом. В процессе общения с аферистами она показывала экран с данными карты.

Сначала женщина отдала 2,5 миллиона рублей из своих сбережений. Позже она оформила четыре кредита. Всего за месяц пострадавшая отправила мошенникам 6,4 миллиона рублей.

Об «инвестициях» россиянки вскоре узнал супруг и стал отговаривать жену от дальнейших переводов средств. Женщина не верила словам возлюбленного, но после того, как мошенники оформили на нее кредит, обратилась в полицию.

На данный момент мошенников ищут.

Ранее пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам пять миллионов рублей ради «спасения» дочери.