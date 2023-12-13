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Кирби допустил, что в затапливаемых Израилем туннелях в Газе могут находиться заложники

Кирби не исключил нахождения заложников в затапливаемых туннелях в секторе Газа

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Ronen Zvulun/Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон допускает возможность того, что часть заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, находится в подземных туннелях, которые Израиль, предположительно, намеревается затопить. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кирби, некоторые из заложников заявили, что их держали в туннелях. Поэтому, отметил чиновник, не исключено, что движение ХАМАС действительно может удерживать некоторых из них в своих подземных сооружениях.

При этом Кирби отказался подтвердить достоверность публикаций о том, что израильтяне стали заливать эти туннели морской водой. Чиновник добавил, что Вашингтон, признавая за Израилем право на самооборону, ожидает от него «ответственного подхода», который поможет избежать нанесение ущерба заложникам и мирным гражданам.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не знает, находятся ли заложники в затапливаемых подземных тоннелях боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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