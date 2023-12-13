В Нижнем Новгороде директора кафе подозревают в избиении клиентки

Полиция Нижнего Новгорода задержала директора кафе, который ударил посетительницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД.

Инцидент произошел в точке на улице Пискунова. В полицию обратились с сообщением о том, что в кафе мужчина нанес несколько травм 27-летней женщине.

Подозреваемого быстро нашли, им оказался генеральный директор заведения, в котором все произошло. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – сообщается в публикации.

Известно, что 43-летний россиянин ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Ранее в Петербурге девять мигрантов провели день рождения одного из них в полиции из-за драки в кафе.