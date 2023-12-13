Блогершу осудили в интернете после фотосессии с бездомным мужчиной на фоне

В Лондоне блогер устроила фотосессию в нескольких метрах от бездомного. Об этом сообщает The Sun.

Как уточняется, фотосессия, которая возмутила общественность, прошла у здания Геологического общества на Пикадилли. Девушка в белом пальто позировала у стены здания, при этом неподалеку от нее находилась зеленая палатка бездомного. Рядом со своим укрытием мужчина разместил табличку с надписью «Голоден». Очевидец записал происходящее на видео и опубликовал его в соцсети.

«На этой улице много красивых зданий и туристических достопримечательностей, и здание Геологического общества не входит в их число, так что они определенно выбрали это место для съемки из-за палатки», — считает автор ролика.

Большинство из зрителей также осудили инфлюенсеров, которые позволили себе такое поведение.

«Это так отвратительно. В наше время люди идут на все ради внимания», «Это должно быть шутка. Бедный человек», «Беспокоит, что некоторые люди считают, что это нормально», — писали пользователи в комментариях.

Ранее охранник McDonald's попытался прогнать бездомного, вылив ведро воды на его вещи.