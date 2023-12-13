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Домашняя кошка предупредила хозяина о замыкании и спасла от пожара

В Нижнем Новгороде домашняя кошка спасла жителей дома от пожара

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Телеграм-канал «112»

В Нижнем Новгороде семья спаслась благодаря домашнему питомцу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел ночью, когда семья спала в своей квартире. В помещении произошло короткое замыкание. На это обратила внимание кошка, которая начала будить хозяина, громко мяукать и топтаться у него на лице.

Благодаря действиям животного мужчина вовремя вызвал пожарных. Жильцы быстро эвакуировались, во время произошедшего никто не пострадал.

Сообщается, что после инцидента кошка стала любимицей всего дома.

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