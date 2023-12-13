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В Ярославле арестовали мужчину, включившего на вокзале речь Гитлера

Суд Ярославля на 10 суток арестовал мужчину, включившего на вокзале речь Гитлера

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Depositphotos

Кировский районный суд Ярославля приговорил мужчину, который включил на железнодорожной станции с помощью громкоговорителя речь Адольфа Гитлера, к 10 суткам административного ареста. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно постановлению Кировского районного суда, инцидент произошел 21 октября в 15:15 мск. Официально информация о нем не публиковалась. В документе сообщается, что мужчина по фамилии Козин воспользовался переговорным устройством громкоговорящей связи на столбе между четвертым и пятым железнодорожными путями парка «К» железнодорожной станции «Ярославль-Главный» вблизи четвертого дома по улице Локомотивная. Он включил аудиозапись на немецком языке, которая является речью Адольфа Гитлера о нападении на Польшу.

Суд пришел к решению, что мужчина совершил административное правонарушение, публично продемонстрировав нацистскую символику или атрибутику.

Ответчик не отрицал, что совершил действие, но был уверен, что публичная демонстрация нацизма в данной ситуации в его действиях отсутствовала.

«При таких обстоятельствах демонстрируемая речь оскорбила память о жертвах, понесенных народом в Великой отечественной войне», — постановил суд, добавив, что «культурных или образовательных мотивов в действиях Козина не усматривается».

В итоге мужчине назначили 10 суток административного ареста.

В октябре жительница Сургута пожаловалась на арбуз с изображением фашистской символики, к ответственности за доставку подозрительной тыквины привлекли грузчика.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил свой вариант финала сериала «Слуга народа», в котором персонаж Голобородько выбирает участь Гитлера.

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