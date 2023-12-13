Верховная рада введет ответственность за унижение по языковому принципу

В Верховной раде Украины предложили ввести законопроект, предусматривающий введение ответственности за унижение по языковому признаку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Граждане имеют право пользоваться любым языком в повседневной жизни и тех его сферах, которые не регулируются действующим законодательством Украины. События последних дней показывают, что все чаще случаются случаи дискриминационного отношения к гражданам по языковому признаку», — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за международные связи, Тамаш Менцер написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Венгрия внимательно изучит новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже понятно, что он не отвечает всем требованиям Будапешта.

По его словам, права венгерского сообщества на Украине начали отнимать восемь лет назад, и с тех пор продолжается лишение прав.

Закон о нацменьшинствах подразумевает смягчение для нацменьшинств, языками которых являются официальные языки ЕС. Нововведения не затронут русский язык.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.