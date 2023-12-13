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Экоактивисты устроили атаку на праздничную ель в торговом центре

В Германии экоактивисты распылили краску на рождественскую ель в ТЦ

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Patricia Bartos/dpa/Global Look Press

В Германии активисты испортили рождественскую ель в рамках акции по привлечению внимания к проблеме изменения климата. Об этом пишет Bild.

13 декабря две девушки и один мужчина ворвались в знаменитый Пассаж Медлера в Лейпциге. Самопровозглашенные защитники окружающей среды вылили на рождественскую елку, украшенную бантами и золотыми шарами, оранжевую краску из огнетушителей. Акционисты опрыскали ею примерно пять метров искусственной ели, после чего уселись рядом с пострадавшим деревом.

Полиция быстро прибыла на место происшествия. Часть торговых площадей оцепили на два часа, и покупатели заходили в магазины с разрешения полицейских. Они также фотографировали активистов движения «Последнее поколение», которые держали плакат с надписью «Одержимы катастрофой? Благотворительность — защита климата». Однако в какой-то момент один из свидетелей вырвал баннер у них из рук.

В настоящее время полиция проводит расследование в отношении вандалов. Их действия не вызвали поддержки у продавцов, а менеджер торгового центра заявила, что они используют одну и ту же елку в течение десяти лет и «совершенно не сочувствуют этому поступку». Пока непонятно, сможет ли символ праздника вернуться на свое законное место с очищенными от едкой краски иголками.

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