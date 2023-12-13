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В Новом Уренгое бездомные собаки напали на третьеклассницу и оттаскали ее за капюшон

В Новом Уренгое стая собак напала на третьеклассницу

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В Новом Уренгое четыре крупные собаки напали на ребенка. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в микрорайоне Энтузиастов. Ученица третьего класса столкнулась со стаей животных. Изначально собаки лежали на снегу, но, когда заметили девочку, начали лаять и набросились на ребенка.

На кадрах с места произошедшего заметно, как псы тянут девочку за ноги и капюшон. Во время нападения она пытается подняться на ноги, но сделать это не получается.

В результате школьницу спас прохожий. Третьеклассницу направили в больницу, на данный момент она находится в стабильном состоянии.

Животных отловили и поместили в приют. По факту произошедшего следователи начали поверку.

Ранее стая бродячих собак напала на мужчину.

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