В Новом Уренгое бездомные собаки напали на третьеклассницу и оттаскали ее за капюшон

В Новом Уренгое четыре крупные собаки напали на ребенка. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в микрорайоне Энтузиастов. Ученица третьего класса столкнулась со стаей животных. Изначально собаки лежали на снегу, но, когда заметили девочку, начали лаять и набросились на ребенка.

На кадрах с места произошедшего заметно, как псы тянут девочку за ноги и капюшон. Во время нападения она пытается подняться на ноги, но сделать это не получается.

В результате школьницу спас прохожий. Третьеклассницу направили в больницу, на данный момент она находится в стабильном состоянии.

Животных отловили и поместили в приют. По факту произошедшего следователи начали поверку.

Ранее стая бродячих собак напала на мужчину.