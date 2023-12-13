Брошенный пес искал хозяина у новокузнецкого аэропорта в –35°C

В Новокузнецке заметили собаку, ищущую хозяина у аэропорта в –35°C. Об этом сообщает в Telegram-канале «Аэропорт Новокузнецк».

По информации Telegram-канала, животное заметили у аэропорта. Предположительно, хозяин собаки оставил ее снаружи и улетел, а пес стал искать его.

Сообщается, что собаку пригрели и накормили. По информации Telegram-канала Mash Siberia, о животном позаботились сотрудники парковки. Они пообещали приглядывать за псом, пока его хозяин не найдется.

До этого в Нижнекамске хозяева оставили пса в запертой машине под толстым слоем снега. Животное, оставленное взаперти на морозе, скулило и просилось на волю.

Ранее кот вернулся в семью спустя 11 лет после пропажи.